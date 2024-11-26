В среду будет действовать одна очередь отключений света в течение 13 часов – Укрэнерго

Компания в очередной раз призвала потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику

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В среду, 27 ноября, запланированы ограничения электроэнергии в течение 13 часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Анонсирована одна очередь отключений света с 7:00 до 20:00.

Причиной ограничений является повреждение энергетических объектов Украины во время российской массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября, и специалисты продолжают работать над ликвидацией ее последствий, отметили в Укрэнерго.

В то же время в компании добавили, что время и объем ограничений могут измениться в течение суток. Об изменениях графиков на своих ресурсах сообщают местные облэнерго, они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

Также Укрэнерго в очередной раз призвало потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

СПРАВКА Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, две – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.