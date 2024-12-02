Зеленский ввел санкции против поставщиков и разработчиков российских дронов

В списке – 57 физических лиц и почти столько же юридических

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 2 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против ряда физических и юридических лиц, работающих на российскую военную систему. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

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По словам Зеленского, санкции введены против разработчиков, производителей и поставщиков беспилотников для россиян, а также против лиц, помогающих завозить в Россию критические компоненты и обучающих операторов дронов.

"В общей сложности более сотни субъектов. И мы работаем с партнерами ради синхронизации наших санкций с соответствующими решениями партнеров", – подчеркнул президент.

В указе №796/2024 содержится список физических и юридических лиц, на которые наложены санкции. В частности, в нем 57 граждан РФ и 52 компании (страна регистрации – преимущественно Россия, а также одна фирма из Казахстана).