Зеленський запровадив санкції проти постачальників і розробників російських дронів

У списку – 57 фізичних осіб та майже стільки ж юридичних

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 2 грудня, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо застосування санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського, санкції запроваджено проти розробників, виробників та постачальники безпілотників для росіян, а також проти осіб, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти й навчають операторів дронів.

"Загалом більше сотні суб’єктів. І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів", – наголосив президент.

В указі №796/2024 міститься список фізичних та юридичних осіб, на яких накладено санкції. Зокрема, у ньому 57 громадян РФ та 52 компанії (країна реєстрації – переважно Росія, а також одна фірма з Казахстану).