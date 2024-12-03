Росія вгатила по енергооб'єкту в Тернополі, частина міста без світла
Тернопіль (Фото: Depositphotos)

У ніч проти 3 грудня російські окупаційні війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Тернополі, внаслідок чого частина міста залишилась без електроенергії. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

"Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки", – йдеться у повідомленні.

Мер Тернополя закликав містян зробити запаси води та зарядити телефони. Деталі атаки пообіцяв згодом.

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