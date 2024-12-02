Росія атакувала Тернопіль дронами, загорілася багатоповерхівка – є загиблий та поранені

Через атаку дронів загорілися квартири одразу на трьох поверхах

Постраждала багатоповерхівка у Тернополі (Фото: ДСНС)

Вночі 2 грудня російська армія атакувала Тернопіль дронами. Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку, є постраждалі та загиблий, повідомив керівник Ради оборони Тернополя Сергій Надал.

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Повітряна тривога у регіоні була оголошена о 00:06. Близько другої години ночі стало відомо, що ворог атакував п'ятиповерхівку, загорілися квартири на п'ятому та частково четвертому і третьому поверхах.

За словами Надала, в наслідок атаки є загиблі та важкопоранені. Однак, як повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода, загинула лише одна людина.

На місці працюють рятувальники та спецслужби. За словами Надала, готується місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали.

ДОПОВНЕНО о 07:33. Як повідомили рятувальники, поранення отримали троє осіб, одна людина загинула. Близько 100 мешканців евакуювали.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.