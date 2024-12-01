У Царичанці внаслідок російської атаки вже 24 постраждалих, з'явилися фото наслідків
Царичанка (Фото: Сергій Лисак/Telegram)

Внаслідок атаки на Царичанку Дніпровського району, яку Росія здійснила 30 листопада, кількість постраждалих збільшилася до 24. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким.

Внаслідок цієї ворожої атаки загинули чотири людини. Займання сталися у магазині, багатоквартирному та приватному будинках.

Фото: Сергій Лисак/Telegram
Фото: Сергій Лисак/Telegram
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