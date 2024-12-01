У Царичанці внаслідок російської атаки вже 24 постраждалих, з'явилися фото наслідків
Внаслідок атаки на Царичанку Дніпровського району, яку Росія здійснила 30 листопада, кількість постраждалих збільшилася до 24. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, у лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким.
Внаслідок цієї ворожої атаки загинули чотири людини. Займання сталися у магазині, багатоквартирному та приватному будинках.
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