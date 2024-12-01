У Царичанці внаслідок російської атаки вже 24 постраждалих, з'явилися фото наслідків

Царичанка (Фото: Сергій Лисак/Telegram)

Внаслідок атаки на Царичанку Дніпровського району, яку Росія здійснила 30 листопада, кількість постраждалих збільшилася до 24. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким.

Внаслідок цієї ворожої атаки загинули чотири людини. Займання сталися у магазині, багатоквартирному та приватному будинках.

Фото: Сергій Лисак/Telegram

У ніч проти 29 листопада окупанти випустили по Україні понад 130 безпілотників, Сили протиповітряної оборони збили більшість дронів.

30 листопада Росія здійснила обстріл Мирнограда на Донеччині – загарбники вбили двох і поранили трьох цивільних.