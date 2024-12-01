В Царичанке в результате российской атаки уже 24 пострадавших, появились фото последствий
Царичанка (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

В результате атаки на Царичанку Днепровского района, которую Россия осуществила 30 ноября, количество пострадавших увеличилось до 24. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в больницах находятся 18 пострадавших, состояние семи остается тяжелым.

В результате этой вражеской атаки погибли четыре человека. Возгорания произошли в магазине, многоквартирном и частном домах.

Фото: Сергій Лисак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram
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