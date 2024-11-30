Россияне убили двоих и ранили троих гражданских в Мирнограде – последствия обстрела

Правоохранители начали расследование по статье о военных преступлениях, максимальное наказание – пожизненное заключение

Фото: Донецкая областная прокуратура

Россия осуществила обстрел Мирнограда в Донецкой области – оккупанты убили двоих и ранили троих гражданских, сообщила областная прокуратура В новости есть фото жертвы, 18+.

По данным правоохранителей, в воскресенье в 10:00 захватчики из артиллерии обстреляли Мирноград – погибла 65-летняя женщина из-за попадания на огороде возле домовладения.

Уже через час россияне снова обстреляли частный сектор города – двое местных жительниц 35 и 37 лет получили ранения, через некоторое время произошел еще один удар – погибла 56-летняя женщина, а 51-летнего мужчину травмировало, сообщила прокуратура.

Также поврежден частный дом, машина и магазин.

Правоохранители начали расследование по статье о военных преступлениях, максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Мирноград – город возле Покровска, находящийся на расстоянии около семи километров от линии фронта:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

В ночь на 29 ноября оккупанты выпустили по Украине более 130 беспилотников, силы противовоздушной обороны сбили большинство дронов.