Россияне ударили по СТО и совершили авиаудар по Сумам – есть жертвы и повреждения

Помимо СТО повреждены дом и детский сад рядом. Под завалами может находиться еще один человек

Фото: ГСЧС

Россияне обстреляли СТО в Сумах – погибли два человека, перед завалами может находиться еще один человек, продолжается спасательная операция на месте удара, сообщил президент Владимир Зеленский .

Из-за удара также повреждены дом и детский сад рядом – предварительно, оккупанты совершили обстрел из ракетной системы залпового огня.

Зеленский заметил, что защититься от таких ударов реально только уничтожением российских пусковых установок на территории РФ.

"Именно поэтому для нас настолько важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодняшний день способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают и объясняют это другим партнерам", – отметил президент.

Впоследствии Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об очередном, уже авиационном, ударе по жилому массиву Сум.

Из-за атаки повреждены жилые дома, частные машины и объекты гражданской инфраструктуры, чрезвычайники локализовали очаги горения.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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