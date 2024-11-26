Россияне обстреляли остановку в оккупированной Новой Каховке, есть жертвы

Захватчики традиционно заявляют о якобы причастности Украины к обстрелу

Фото: соцсети

Россияне обстреляли автобусную остановку в оккупированной Новой Каховке, есть раненые и погибшие, сообщила Херсонская областная прокуратура.

По опубликованным в медиа данным, днем российские войска обстреляли временно оккупированный город – на видео зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта. Из-за атаки известно о погибших и раненых, поврежден автобус.

Прокуроры и следователи проводят мероприятия по установлению обстоятельств трагедии и точному количеству пострадавших среди гражданских.

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – пожизненное заключение.

Тем временем оккупационные ресурсы заявляют о гибели четырех человек и 17 раненых. Подтверждения этим данным пока нет.

Захватчики традиционно заявляют о якобы причастности Украины к обстрелу.

Фото: соцсети