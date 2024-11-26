Россияне обстреляли остановку в оккупированной Новой Каховке, есть жертвы
Россияне обстреляли автобусную остановку в оккупированной Новой Каховке, есть раненые и погибшие, сообщила Херсонская областная прокуратура.
По опубликованным в медиа данным, днем российские войска обстреляли временно оккупированный город – на видео зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта. Из-за атаки известно о погибших и раненых, поврежден автобус.
Прокуроры и следователи проводят мероприятия по установлению обстоятельств трагедии и точному количеству пострадавших среди гражданских.
Правоохранители начали расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – пожизненное заключение.
Тем временем оккупационные ресурсы заявляют о гибели четырех человек и 17 раненых. Подтверждения этим данным пока нет.
Захватчики традиционно заявляют о якобы причастности Украины к обстрелу.
- Вечером 20 ноября оккупанты сбросили авиабомбу на жилой квартал Константиновки – ранены шесть гражданских.
- 21 ноября россияне убили двоих и ранили одного гражданского в Торецке Донецкой области – начато расследование.