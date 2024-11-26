Росіяни обстріляли автобусну зупинку в окупованій Новій Каховці, є жертви

Загарбники традиційно заявляють про нібито причетність України до обстрілу

Фото: соцмережі

Росіяни обстріляли автобусну зупинку в окупованій Новій Каховці, є поранені та загиблі, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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За опублікованими у медіа даними, вдень російські війська обстріляли тимчасово окуповане місто – на відео зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту. Через атаку відомо про загиблих та поранених, пошкоджено автобус.

Прокурори та слідчі проводять заходи для встановлення обставин трагедії та точної кількості постраждалих серед цивільних.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Тим часом окупаційні ресурси заявляють про загибель чотирьох людей та 17 поранених. Підтвердження цим даним наразі немає.

Загарбники традиційно заявляють про нібито причетність України до обстрілу.

Фото: соцмережі