Росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки – є постраждалі та пошкодження

Поранені п'ять жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік, котрі на момент удару перебували у своїх оселях

Фото: Донецька обласна прокуратура

Ввечері 20 листопада окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки – поранено шістьох цивільних, повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у середу о 22:00 Збройні сили РФ атакували Костянтинівку, попередньо, двома авіабомбами ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції – один із засобів ураження поцілив по житловому кварталу.

Поранені п'ять жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік, котрі на момент удару перебували у своїх оселях, – у них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії й струс головного мозку. Постраждалим надано медичну допомогу.

Загалом пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж та автівка.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – 12 років тюрми.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Костянтинівка знаходиться на відстані близько восьми кілометрів від лінії фронту:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Російські окупаційні війська атакували Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою – це перша атака цим озброєнням по Україні. Загалом Сили ППО збили шість ракет типу Х-101.

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, є пошкодження інфраструктури та поранені.