РФ сбросила авиабомбу на жилой квартал Константиновки – есть пострадавшие и повреждения

Ранены пять женщин в возрасте от 18 до 75 лет и 56-летний мужчина, которые на момент удара находились в своих домах

Фото: Донецкая областная прокуратура

Вечером 20 ноября оккупанты сбросили авиабомбу на жилой квартал Константиновки – ранены шесть гражданских, сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в среду в 22:00 Вооруженные силы РФ атаковали Константиновку, предварительно, двумя авиабомбами ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции – одно из средств поражения попало по жилому кварталу.

Ранены пять женщин в возрасте от 18 до 75 лет и 56-летний мужчина, которые на момент удара находились в своих домах, – у них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясение головного мозга. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Всего повреждено 10 фасадов многоквартирных домов, магазин, гараж и автомобиль.

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Константиновка находится на расстоянии около восьми километров от линии фронта:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Российские оккупационные войска атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой – это первая атака этим вооружением по Украине. В общей сложности Силы ПВО сбили шесть ракет типа Х-101.

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, есть повреждения инфраструктуры и раненые.