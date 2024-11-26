Росіяни вдарили по СТО та здійснили авіаудар по Сумах – є жертви та пошкодження

Окрім СТО пошкоджено будинок та дитячий садок поруч. Під завалами може бути ще одна людина

Фото: ДСНС

Росіяни обстріляли СТО у Сумах – загинуло двоє людей, перед завалами може перебувати ще одна особа, триває рятувальна операція на місці удару, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Через удар також пошкоджено будинок та дитячий садок поруч – попередньо, окупанти здійснили обстріл з ракетної системи залпового вогню.

Зеленський зауважив, що захиститися від таких ударів реально тільки знищенням російських пускових установок на території РФ.

"Саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим партнерам", – зазначив президент.

Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про черговий, вже авіаційний, удар по житловому масиву Сум.

Через атаку пошкоджено житлові будинки, приватні машини та об'єкти цивільної інфраструктури, надзвичайники локалізували осередки горіння.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

В ніч проти 26 листопада стало відомо, що російські окупаційні війська обстріляли Тернопіль, у місті зникло світло.

Загарбники також атакували Київ ударними безпілотниками, понад десяток ворожих дронів збили.

В ніч проти 26 листопада російські окупаційні війська атакували Україну рекордними 188 ударними дронами, з них було збито 76.