Україну атакували рекордні 188 "шахедів", збивали у 17 областях

Загалом було збито 76 безпілотників окупантів, ще 95 – локаційно втрачено, п'ять полетіли до Білорусі

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 26 листопада російські окупаційні війська атакували Україну рекордними 188 ударними безпілотниками типу Shahed, з них було збито 76. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

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За даними військових, ворог запускав дрони з різних напрямків: Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Крім того, з Воронезької та Курської областей росіяни атакували чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М".

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Загалом було збито 76 безпілотників окупантів, ще 95 – локаційно втрачено, п'ять полетіли до Білорусі.

"На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих", – додали у Повітряних силах.

В ніч проти 26 листопада стало відомо, що російські окупаційні війська обстріляли Тернопіль, у місті зникло світло.

Загарбники також атакували Київ ударними безпілотниками, понад десяток ворожих дронів збили.