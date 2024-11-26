Украину атаковали рекордные 188 "шахедов", сбивали в 17 областях

Всего было сбито 76 беспилотников окупантов, еще 95 – локационно потеряно, пять улетели в Беларусь

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 26 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину рекордными 188 ударными беспилотниками типа Shahed, из них было сбито 76. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, враг запускал дроны по разным направлениям: Орла, Брянская, Курская и Приморско-Ахтарская. Кроме того, из Воронежской и Курской областей россияне атаковали четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Всего было сбито 76 беспилотников оккупантов, еще 95 – локационно потеряно, пять улетели в Беларусь.

"К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших", – добавили в Воздушных силах.

В ночь на 26 ноября стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли Тернополь, в городе исчез свет.

Захватчики также атаковали Киев ударными беспилотниками, более десятка вражеских дронов сбили.