Россия пять часов атаковала дронами Киев, более десятка сбили

Предварительно, в городе без жертв и раненых

Охота на шахеды (Фото: Владимир Зеленский)

В ночь на 26 ноября российские кафиры атаковали Киев ударными беспилотниками, более десятка вражеских дронов сбили. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Российские беспилотники заходили в столицу волнами, группами разного количества и по разным направлениям. В общей сложности воздушная тревога в Киеве длилась пять часов.

Силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 10 вражеских БпЛА.

Предварительно, в городе без жертв и раненых.

Утром 25 ноября 2024 года РФ атаковала Харьков. Пострадали 16 человек, повреждены жилые дома в центре города.

Взрывы раздавались и в Запорожье – враг запустил дроны. В результате атаки повреждены дома, ранен подросток.

Также РФ ударила ракетами по центру Одессы. Есть пострадавшие.