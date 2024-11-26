Россия пять часов атаковала дронами Киев, более десятка сбили
Охота на шахеды (Фото: Владимир Зеленский)

В ночь на 26 ноября российские кафиры атаковали Киев ударными беспилотниками, более десятка вражеских дронов сбили. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Российские беспилотники заходили в столицу волнами, группами разного количества и по разным направлениям. В общей сложности воздушная тревога в Киеве длилась пять часов.

Силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 10 вражеских БпЛА.

Предварительно, в городе без жертв и раненых.

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