Росія п'ять годин атакувала дронами Київ, понад десяток збили

Попередньо, у місті без жертв та поранених

Полювання на шахеди (Фото: Володимир Зеленський)

В ніч проти 26 листопада російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками, понад десяток ворожих дронів збили. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Російські безпілотники заходили на столицю хвилями, групами різної кількості та з різних напрямків. Загалом повітряна тривога у Києві тривала п'ять годин.

Силами протиповітряної оборони було виявлено та знищено понад 10 ворожих БпЛА.

Попередньо, у місті без жертв та поранених.

Уранці 25 листопада 2024 року РФ атаковала Харків. Постраждало 16 осіб, пошкоджені житлові будинки в центрі міста.

Вибухи лунали й у Запоріжжі – ворог запустив дрони. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, поранено підлітка.

Також РФ ударила ракетами по середмістю Одесі. Є постраждалі.