Росія п'ять годин атакувала дронами Київ, понад десяток збили
В ніч проти 26 листопада російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками, понад десяток ворожих дронів збили. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Російські безпілотники заходили на столицю хвилями, групами різної кількості та з різних напрямків. Загалом повітряна тривога у Києві тривала п'ять годин.
Силами протиповітряної оборони було виявлено та знищено понад 10 ворожих БпЛА.
Попередньо, у місті без жертв та поранених.
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