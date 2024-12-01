В результате падения обломков "шахеда" в Киеве поврежден многоквартирный дом

Информация о пострадавших по состоянию на 06:00 уточняется, сообщили местные власти

Киев (Фото: Depositphotos)

В ночь на 1 декабря российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, зафиксировано падение обломков в одном районе. Об этом сообщили в столичной городской военной администрации.

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По данным местных властей, обломки упали в Голосеевском районе Киева. В результате зафиксировано повреждение многоквартирного дома – взрывной волной там выбиты окна.

Информация о пострадавших уточняется.