Россия атаковала Киев дронами. Произошел пожар поликлиники, есть пострадавший
Киев (Иллюстративное фото: Depositphoto)

В Киеве произошло возгорание медицинского учреждения из-за атаки дронов вечером 28 ноября. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Как отметили в КМВА, возгорание произошло в Днепровском районе столицы. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.

По данным мэра Виталия Кличко, речь идет о пожаре обшивки здания поликлиники. Предварительно есть повреждения в соседних домах.

В 22:41 в столице объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Местные Telegram-каналы сообщали о работе противовоздушной обороны. В 23:25 в Киеве дали отбой тревоги, однако уже в 23:42 снова объявили об опасности

Читайте также
Россия пять часов атаковала дронами Киев, более десятка сбили
пожаркиеввойнабольница