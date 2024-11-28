Россия атаковала Киев дронами. Произошел пожар поликлиники, есть пострадавший

Из-за вражеской атаки загорелась обшивка поликлиники, могут быть повреждены дома

Киев (Иллюстративное фото: Depositphoto)

В Киеве произошло возгорание медицинского учреждения из-за атаки дронов вечером 28 ноября. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Как отметили в КМВА, возгорание произошло в Днепровском районе столицы. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.

По данным мэра Виталия Кличко, речь идет о пожаре обшивки здания поликлиники. Предварительно есть повреждения в соседних домах.

В 22:41 в столице объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Местные Telegram-каналы сообщали о работе противовоздушной обороны. В 23:25 в Киеве дали отбой тревоги, однако уже в 23:42 снова объявили об опасности

Россияне в ночь на 28 ноября атаковали Украину ракетами и дронами. Впоследствии в Киеве спасатели обнаружили обломки российской ракеты Х-55.

Также стало известно о падении обломков в двух районах Киева и попаданиях в Луцке.

Силы ПВО уничтожили 76 ракет и 35 дронов. Всего Россия атаковала 188 воздушных целей.

28 ноября министр энергетики Герман Галущенко сообщил , что враг осуществляет атаку на энергосистему, вводят экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины.