Росія атакувала Київ дронами. Сталася пожежа поліклініки, є постраждалий

Через ворожу атаку загорілася обшивка поліклініки, можуть бути пошкоджені будинки

Київ (Ілюстративне фото: Depositphoto)

У Києві сталося загоряння медичного закладу через атаку дронів ввечері 28 листопада. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Як зазначили у КМВА, загоряння відбулося у Дніпровському районі столиці. Постраждала одна людина, їй наразі надається медична допомога.

За даними мера Віталія Кличко, йдеться про пожежу обшивки будівлі поліклініки. Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках.

О 22:41 у столиці оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони. О 23:25 у Києві дали відбій тривоги, однак вже о 23:42 знову оголосили про небезпеку.

ДОПОВНЕНО о 00:01. Кличко повідомив, що займання на фасаді будівлі поліклініки загасили. Також пошкоджені стіна будівлі закладу, вибиті вікна, зламані дерева в дворі. Постраждалий – охоронець закладу, його госпіталізували.

ДОПОВНЕНО о 00:15. Уламки дронів впали на території одного з обʼєктів інфраструктури в Святошинському районі столиці, повідомив Кличко.