Росія атакувала Київ дронами. Сталася пожежа поліклініки, є постраждалий

Росія атакувала Київ дронами. Сталася пожежа поліклініки, є постраждалийдоповнено
У Києві сталося загоряння медичного закладу через атаку дронів ввечері 28 листопада. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Як зазначили у КМВА, загоряння відбулося у Дніпровському районі столиці. Постраждала одна людина, їй наразі надається медична допомога.
За даними мера Віталія Кличко, йдеться про пожежу обшивки будівлі поліклініки. Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках.
О 22:41 у столиці оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони. О 23:25 у Києві дали відбій тривоги, однак вже о 23:42 знову оголосили про небезпеку.
ДОПОВНЕНО о 00:01. Кличко повідомив, що займання на фасаді будівлі поліклініки загасили. Також пошкоджені стіна будівлі закладу, вибиті вікна, зламані дерева в дворі. Постраждалий – охоронець закладу, його госпіталізували.
ДОПОВНЕНО о 00:15. Уламки дронів впали на території одного з обʼєктів інфраструктури в Святошинському районі столиці, повідомив Кличко.
- Росіяни в ніч проти 28 листопада атакували Україну ракетами та дронами. Згодом у Києві рятувальники знайшли уламки російської ракети Х-55.
- Також стало відомо про падіння уламків у двох районах Києва та влучаннях у Луцьку.
- Сили ППО знищили 76 ракет і 35 дронів. Всього Росія атакувала 188 повітряними цілями.
- 28 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему, запроваджують екстрені відключення електроенергії у низці областей України.