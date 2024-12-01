Унаслідок падіння уламків "шахеда" у Києві пошкоджено багатоквартирний будинок

Інформація про постраждалих станом на 06:00 уточнюється, повідомила місцева влада

Київ (Фото: Depositphotos)

У ніч проти 1 грудня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, зафіксовано падіння уламків в одному районі. Про це повідомили у столичній міській військовій адміністрації.

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За даними місцевої влади, уламки впали у Голосіївському районі Києва. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку – вибуховою хвилею там вибито вікна.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.