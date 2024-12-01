Унаслідок падіння уламків "шахеда" у Києві пошкоджено багатоквартирний будинок
У ніч проти 1 грудня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, зафіксовано падіння уламків в одному районі. Про це повідомили у столичній міській військовій адміністрації.
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За даними місцевої влади, уламки впали у Голосіївському районі Києва. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку – вибуховою хвилею там вибито вікна.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
- Росіяни в ніч проти 28 листопада 2024 року атакували Україну ракетами та дронами. Згодом у Києві рятувальники знайшли уламки російської ракети Х-55.
- Ввечері того ж дня у столиці сталося загоряння медичного закладу через атаку дронів.