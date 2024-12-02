Россия атаковала Тернополь дронами, загорелась многоэтажка – есть погибший и раненые

Пострадавшая многоэтажка в Тернополе (Фото: ГСЧС)

Ночью 2 декабря российская армия атаковала Тернополь дронами. Вражеский БпЛА попал в многоэтажку, есть пострадавший и погибший, сообщил руководитель Совета обороны Тернополя Сергей Надал.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 00:06. Около двух часов ночи стало известно, что враг атаковал пятиэтажку, загорелись квартиры на пятом и частично четвертом и третьем этажах.

По словам Надала, в результате атаки есть погибшие и тяжелораненые. Однако, как сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода, погиб только один человек.

На месте работают спасатели и спецслужбы. По словам Надала, готовится место для временного пребывания жителей Тернополя, квартиры которых пострадали.

ДОПОЛНЕНО в 07:22. Как сообщили спасатели, ранения получили три человека, один человек погиб. Около 100 жителей были эвакуированы.

Взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 авто.

26 ноября враг атаковал Тернополь дронами. В городе не курсировали троллейбусы, не работали лифты и были проблемы со светом и водой из-за повреждения объекта критической инфраструктуры.

27 ноября свет в Тернополе давали по шесть часов в день и возобновили движение троллейбусов.