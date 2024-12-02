Россия атаковала Киев дронами более четырех часов. Сбито около 20 БпЛА
В ночь на 2 декабря армия России атаковала Киев дронами. Воздушная тревога длилась четыре с половиной часа, обезврежено около 20 БпЛА, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Воздушная тревога в столице была объявлена 1 декабря в 21:49, а отбой дали в 02:15 2 декабря.
По данным главы КМВА, вражеские дроны по-прежнему атаковали Киев волнами из разных направлений. Силы противовоздушной обороны обнаружили и обезвредили около 20 БпЛА разными способами.
По предварительным данным обошлось без разрушений и пострадавших.
- 1 декабря сообщалось, что обломки дрона повредили многоэтажку в Киеве.
- 2 декабря враг атаковал Тернополь дронами, произошли пожары в пятиэтажке на трех последних этажах. Есть жертвы и один погибший.