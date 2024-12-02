Россия атаковала Киев дронами более четырех часов. Сбито около 20 БпЛА

По предварительным данным КМВА, в результате атаки обошлось без разрушений и пострадавших

Киев (Фото: Depositphoto)

В ночь на 2 декабря армия России атаковала Киев дронами. Воздушная тревога длилась четыре с половиной часа, обезврежено около 20 БпЛА, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Воздушная тревога в столице была объявлена 1 декабря в 21:49, а отбой дали в 02:15 2 декабря.

По данным главы КМВА, вражеские дроны по-прежнему атаковали Киев волнами из разных направлений. Силы противовоздушной обороны обнаружили и обезвредили около 20 БпЛА разными способами.

По предварительным данным обошлось без разрушений и пострадавших.