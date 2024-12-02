Росія атакувала Київ дронами понад чотири години. Збито близько 20 БпЛА
В ніч проти 2 грудня армія Росії атакувала Київ дронами. Повітряна тривога тривала чотири з половиною години, знешкоджено близько 20 БпЛА, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
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Повітряна тривога у столиці була оголошена 1 грудня о 21:49, а відбій дали о 02:15 2 грудня.
За даними голови КМВА, ворожі дрони, як і раніше, атакували Київ хвилями з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони виявили та знешкодили близько 20 БпЛА різними способами.
За попередніми даними, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
- 1 грудня повідомлялося, що уламки дрона пошкодили багатоповерхівку у Києві.
- 2 грудня ворог атакував Тернопіль дронами, сталися пожежі у п'ятиповерхівці на трьох останніх поверхах. Є жертви та один загиблий.