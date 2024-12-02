Росія атакувала Київ дронами понад чотири години. Збито близько 20 БпЛА

За попередніми даними КМВА, в наслідок атаки обійшлося без руйнувань та постраждалих

Київ (Фото: Depositphoto)

В ніч проти 2 грудня армія Росії атакувала Київ дронами. Повітряна тривога тривала чотири з половиною години, знешкоджено близько 20 БпЛА, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Повітряна тривога у столиці була оголошена 1 грудня о 21:49, а відбій дали о 02:15 2 грудня.

За даними голови КМВА, ворожі дрони, як і раніше, атакували Київ хвилями з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони виявили та знешкодили близько 20 БпЛА різними способами.

За попередніми даними, обійшлося без руйнувань та постраждалих.