Россияне попали "шахедом" по дому в Черниговской области – есть раненый

Shahed (Фото: A. Gusev / Pacific Press)

В Черниговской области вечером 5 декабря российский дрон Shahed попал в частный жилой дом, есть пострадавший. Об этом сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.

Удар оккупантов пришелся на населенный пункт Корюковского района – ранен местный житель, его госпитализировали в местную больницу.

Все соответствующие службы работали над ликвидацией последствий атаки и помощи на месте, отметил Чаус.

Об угрозе ударных дронов для Черниговской области Воздушные силы сообщили в 19:19, впоследствии опасность распространилась на Сумскую и Полтавскую.

В 21:20 военные сообщили, что "шахеды" двигались по Черниговской области в направление севера Киевской, беспилотники были в районе Славутича, Нежина и Конотопа.

В Полтавской области Воздушные силы фиксировали БпЛА в районе Котельвы, курс – юго-западный.