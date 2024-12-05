Россияне попали "шахедом" по дому в Черниговской области – есть раненый
В Черниговской области вечером 5 декабря российский дрон Shahed попал в частный жилой дом, есть пострадавший. Об этом сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.
Удар оккупантов пришелся на населенный пункт Корюковского района – ранен местный житель, его госпитализировали в местную больницу.
Все соответствующие службы работали над ликвидацией последствий атаки и помощи на месте, отметил Чаус.
Об угрозе ударных дронов для Черниговской области Воздушные силы сообщили в 19:19, впоследствии опасность распространилась на Сумскую и Полтавскую.
В 21:20 военные сообщили, что "шахеды" двигались по Черниговской области в направление севера Киевской, беспилотники были в районе Славутича, Нежина и Конотопа.
В Полтавской области Воздушные силы фиксировали БпЛА в районе Котельвы, курс – юго-западный.
- 2 декабря глава Минцифры сообщил, что Украина работает над дронами для перехвата российских "шахедов".
- Эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флэш) Бескрестнов заявил, что Россияне смогли масштабировать производство самих "шахедов" сверх плана на относительно небольшой процент.