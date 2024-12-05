Росіяни поцілили "шахедом" по будинку на Чернігівщині – є поранений
На Чернігівщині ввечері 5 грудня російський дрон Shahed поцілив у приватний житловий будинок, є постраждалий. Про це повідомив очільник обладміністрації В'ячеслав Чаус.
Удар окупантів прийшовся на населений пункт Корюківського району – поранено місцевого жителя, його ушпиталили до місцевої лікарні.
Усі відповідні служби працювали над ліквідацією наслідків атаки та допомоги на місці, зауважив Чаус.
Про загрозу ударних дронів для Чернігівщини Повітряні сили повідомили о 19:19, згодом небезпека поширилася й на Сумщину та Полтавщину.
О 21:20 військові повідомили, що "шахеди" рухалися Чернігівщиною у напрямку півночі Київщини, безпілотники були в районі Славутича, Ніжина та Конотопа.
На Полтавщині ж Повітряні сили фіксували БпЛА у районі Котельви, курс – південно-західний.
- 2 грудня голова Мінцифри повідомив, що Україна працює над дронами для перехоплення російських "шахедів".
- Експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що Росіяни змогли масштабувати виробництво самих "шахедів" понад планом на порівняно невеликий відсоток.