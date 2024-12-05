Росіяни не змогли відчутно масштабувати виробництво "шахедів" – Сергій Флеш

Росія може отримувати або виробляти щомісяця близько 700 "шахедів". А от фальш-цілей стало значно більше

Фото: depositphotos.com

Росіяни змогли масштабувати виробництво самих "шахедів" понад планом на відносно невеликий відсоток. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

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"У РФ, як і раніше, їх випускають 500-700 штук. Якби їхня кількість збільшилася втричі, ми б усією країною це відчули", – сказав він.

Стрибок у кількості використаних безпілотників типу "шахед", якими щоночі атакують Україну, пов'язаний із тим, що росіяни масштабували не виробництво самих "шахедів", а виробництво фальш-цілей.

"Вони не несуть бойового заряду, не мають жодного захисту від РЕБ, максимально примітивні. Бюджетне рішення, найдешевше, побудоване на одній платі, з фанери, клею та пінопласту. Замість бензобака – банальний пакет із пальним", – пояснює експерт.

Однак українська система ППО поки що не має можливості відрізняти ці примітивні фальш-цілі від ударних безпілотників, додав експерт.

Також можна очікувати, що наступного року кількість таких імітаційних цілей зросте.