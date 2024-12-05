Росіяни не змогли відчутно масштабувати виробництво "шахедів" – Сергій Флеш
Росіяни змогли масштабувати виробництво самих "шахедів" понад планом на відносно невеликий відсоток. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.
"У РФ, як і раніше, їх випускають 500-700 штук. Якби їхня кількість збільшилася втричі, ми б усією країною це відчули", – сказав він.
Стрибок у кількості використаних безпілотників типу "шахед", якими щоночі атакують Україну, пов'язаний із тим, що росіяни масштабували не виробництво самих "шахедів", а виробництво фальш-цілей.
"Вони не несуть бойового заряду, не мають жодного захисту від РЕБ, максимально примітивні. Бюджетне рішення, найдешевше, побудоване на одній платі, з фанери, клею та пінопласту. Замість бензобака – банальний пакет із пальним", – пояснює експерт.
Однак українська система ППО поки що не має можливості відрізняти ці примітивні фальш-цілі від ударних безпілотників, додав експерт.
Також можна очікувати, що наступного року кількість таких імітаційних цілей зросте.
- У січні 2024 року Головне управління розвідки повідомило, що росіяни можуть виготовляти до 350 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 на місяць: загарбники налагодили виробництво на своїй території, але комплектовання здебільшого надходить до РФ з-за кордону, зокрема від китайських компаній.
- З осені 2024 року росіяни значно збільшили кількість "шахедів" та БпЛА типу Shahed, якими атакують територію України – йдеться вже про понад тисячу дронів щомісяця.
- Також повідомлялось, що Росія почала масово використовувати на ударних безпілотниках Shahed-136 термобаричну бойову частину, що становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень.