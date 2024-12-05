Россияне не смогли ощутимо масштабировать производство "шахедов" – Сергей Флеш
Россияне смогли масштабировать производство самих "шахедов" сверх плана на относительно небольшой процент. Об этом в интервью LIGA.net рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.
"В РФ по-прежнему их выпускают 500-700 штук. Если бы их количество увеличилось втрое, мы бы всей страной это ощутили", – сказал он.
Скачок в количестве использованных беспилотников типа "шахед", которыми каждую ночь атакуют Украину, связан с тем, что россияне масштабировали не производство самих "шахедов", а производство фальш-целей.
"Они не несут боевого заряда, не имеют никакой защиты от РЭБ, максимально примитивны. Бюджетное решение, самое дешевое, построенное на одной плате, из фанеры, клея и пенопласта. Вместо бензобака – банальный пакет с горючим", – объясняет эксперт.
Однако у украинской системы ПВО пока нет возможности отличать эти примитивные фальш-цели от ударных беспилотников, добавил эксперт.
Также можно ожидать, что в следующем году количество таких имитационных целей вырастет.
- В январе 2024 года Главное управление разведки сообщило, что россияне могут производить до 350 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 в месяц: захватчики наладили производство на своей территории, но комплектующие в основном поступают в РФ из-за рубежа, в частности от китайских компаний.
- С осени 2024 года россияне значительно увеличили количество "шахедов" и БпЛА типа Shahed, которыми атакуют территорию Украины – речь идет уже о более тысячи дронов ежемесячно.
- Также сообщалось, что Россия начала массово использовать на ударных беспилотниках Shahed-136 термобарическую боевую часть, что представляет значительно большую угрозу при поражении помещений.