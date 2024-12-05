Россияне не смогли ощутимо масштабировать производство "шахедов" – Сергей Флеш

Россия может получать или производить ежемесячно около 700 "шахедов". А вот фальш-целей стало гораздо больше

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Россияне смогли масштабировать производство самих "шахедов" сверх плана на относительно небольшой процент. Об этом в интервью LIGA.net рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"В РФ по-прежнему их выпускают 500-700 штук. Если бы их количество увеличилось втрое, мы бы всей страной это ощутили", – сказал он.

Скачок в количестве использованных беспилотников типа "шахед", которыми каждую ночь атакуют Украину, связан с тем, что россияне масштабировали не производство самих "шахедов", а производство фальш-целей.

"Они не несут боевого заряда, не имеют никакой защиты от РЭБ, максимально примитивны. Бюджетное решение, самое дешевое, построенное на одной плате, из фанеры, клея и пенопласта. Вместо бензобака – банальный пакет с горючим", – объясняет эксперт.

Однако у украинской системы ПВО пока нет возможности отличать эти примитивные фальш-цели от ударных беспилотников, добавил эксперт.

Также можно ожидать, что в следующем году количество таких имитационных целей вырастет.