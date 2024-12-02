Україна працює над дронами для перехоплення "шахедів" – Федоров
Україна працює над дронами для перехоплення російських безпілотників типу Shahed, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю агенції Reuters.
За його словами, щодо цього є "деякі випробування" профільними компаніями, які виробляють БпЛА, котрі завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню та радарам здатні вражати "шахеди".
Водночас Федоров визнав, що ці дрони ще перебувають на стадії дослідження та розробки, але є "певні результати".
Інших подробиць міністр не навів.
- Раніше британська газета The Guardian заявила, що українські фахівці намагаються розробити дешеві безпілотники з видом від першої особи (FPV) вартістю до $1000.
- Також Федоров повідомив, що Україна має ударні безпілотники, які здатні літати на відстань до 1800 км.