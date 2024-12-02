Україна працює над дронами для перехоплення "шахедів" – Федоров

Міністр заявив, що безпілотники ще перебувають на стадії дослідження та розробки, але є "певні результати"

Shahed (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Україна працює над дронами для перехоплення російських безпілотників типу Shahed, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю агенції Reuters.

За його словами, щодо цього є "деякі випробування" профільними компаніями, які виробляють БпЛА, котрі завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню та радарам здатні вражати "шахеди".

Водночас Федоров визнав, що ці дрони ще перебувають на стадії дослідження та розробки, але є "певні результати".

Інших подробиць міністр не навів.