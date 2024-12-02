В України є далекобійні дрони, що здатні долати 1800 км – Федоров

Міністр заявив, що іноді Україна запускає більше ударних безпілотників за одну ніч, аніж Росія, але "це не гра в цифри"

Михайло Федоров (Валентина Поліщук / LIGA.net)

Україна має ударні безпілотники, які здатні літати на відстань до 1 800 кілометрів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю агенції Reuters.

Також він повідомив, що українське виробництво безпілотників великої дальності "зросло в десятки разів" з 2023-го, а президент Володимир Зеленський планує, що наступного року Україна виробить 30 000 одиниць таких дронів.

Міністр зазначив, що Україна також використовує дрони-приманки й іноді запускає більше ударних безпілотників за одну ніч, аніж Росія, але "це не гра в цифри".

"[Штучний інтелект] використовується певною мірою, але більш критичними проблемами є підключення та методи запуску безпілотників для глибинних ударів", – розповів Федоров.

За його словами, Росія покращила моніторинг запусків українських безпілотників й швидко реагує та націлюється на місця запуску дронів – і такі нюанси "потребують постійних змін методу запуску та зв'язку".

27 липня 2024 року співрозмовник LIGA.net у спецслужбах заявив, що у ніч та вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья".

у спецслужбах заявив, що у ніч та вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья". Згодом президент Зеленський відзначив роботу 9-го департаменту Головного управління розвідки за "влучність на дистанції майже 1800 кілометрів" від українського кордону.