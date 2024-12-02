У Украины есть дальнобойные дроны, способные преодолевать 1800 км – Федоров

Министр заявил, что иногда Украина запускает больше ударных беспилотников за одну ночь, чем Россия, но "это не игра в цифры"

Михаил Федоров (Валентина Полищук / LIGA.net)

У Украины есть ударные беспилотники, которые способны летать на расстояние до 1 800 километров, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству Reuters.

Также он сообщил, что украинское производство беспилотников большой дальности выросло в десятки раз с 2023-го, а президент Владимир Зеленский планирует, что в следующем году Украина произведет 30 000 единиц таких дронов.

Министр отметил, что Украина также использует дроны-приманки и иногда запускает больше ударных беспилотников за одну ночь, чем Россия, но "это не игра в цифры".

"Искусственный интеллект] используется в определенной степени, но более критическими проблемами являются подключение и методы запуска беспилотников для глубинных ударов", – рассказал Федоров.

По его словам, Россия улучшила мониторинг запусков украинских беспилотников и быстро реагирует и нацеливается на места запуска дронов – и такие нюансы "требуют постоянных изменений метода запуска и связи".