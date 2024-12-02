У Украины есть дальнобойные дроны, способные преодолевать 1800 км – Федоров
У Украины есть ударные беспилотники, которые способны летать на расстояние до 1 800 километров, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству Reuters.
Также он сообщил, что украинское производство беспилотников большой дальности выросло в десятки раз с 2023-го, а президент Владимир Зеленский планирует, что в следующем году Украина произведет 30 000 единиц таких дронов.
Министр отметил, что Украина также использует дроны-приманки и иногда запускает больше ударных беспилотников за одну ночь, чем Россия, но "это не игра в цифры".
"Искусственный интеллект] используется в определенной степени, но более критическими проблемами являются подключение и методы запуска беспилотников для глубинных ударов", – рассказал Федоров.
По его словам, Россия улучшила мониторинг запусков украинских беспилотников и быстро реагирует и нацеливается на места запуска дронов – и такие нюансы "требуют постоянных изменений метода запуска и связи".
- 27 июля 2024 года собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил, что в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья".
- Впоследствии президент Зеленский отметил работу 9-го департамента Главного управления разведки за "точность на дистанции почти 1800 километров" от украинской границы.