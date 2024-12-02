Украина работает над дронами для перехвата "шахедов" – Федоров
Украина работает над дронами для перехвата российских беспилотников типа Shahed, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству Reuters.
По его словам, в этом отношении есть "некоторые испытания" профильными компаниями, производящими БпЛА, которые благодаря специализированному программному обеспечению и радарам способны поражать "шахеды".
В то же время Федоров признал, что эти дроны еще находятся на стадии исследования и разработки, но есть "определенные результаты".
Других подробностей министр не привел.
- Ранее британская газета The Guardian заявила, что украинские специалисты пытаются разработать дешевые беспилотники с видом от первого лица (FPV) стоимостью до $1000.
- Также Федоров сообщил, что у Украины есть ударные беспилотники, которые способны летать на расстояние до 1800 км.