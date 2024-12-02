Россияне атаковали Украину 110 беспилотниками – сбито 52, еще 50 локационно потеряно

Шесть дронов полетели в РФ и Белорусь, над Украиной продолжает находиться один БпЛА

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В ночь на 2 декабря россияне атаковали Украину 110 беспилотниками типа Shahed и дронами других типов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, оккупанты запускали из направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска в России, а отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

На 8:30 защитники подтверждают сбивание 52 дронов в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Еще 50 беспилотников военные фиксируют локационно утерянными, вероятно, в результате противодействия средств РЭБ, еще шесть БпЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, а еще один дрон находится в воздухе.

Продолжается боевая работа, данные уточняются и обновляются.