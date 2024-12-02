Россияне атаковали Украину 110 беспилотниками – сбито 52, еще 50 локационно потеряно
В ночь на 2 декабря россияне атаковали Украину 110 беспилотниками типа Shahed и дронами других типов, сообщили Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, оккупанты запускали из направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска в России, а отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
На 8:30 защитники подтверждают сбивание 52 дронов в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Еще 50 беспилотников военные фиксируют локационно утерянными, вероятно, в результате противодействия средств РЭБ, еще шесть БпЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, а еще один дрон находится в воздухе.
Продолжается боевая работа, данные уточняются и обновляются.
- 2 декабря враг атаковал Тернополь дронами, произошли пожары в пятиэтажке на трех последних этажах. Есть жертвы и один погибший.
- В ночь на 2 декабря армия России атаковала Киев дронами. Воздушная тревога длилась четыре с половиной часа, обезврежено около 20 БпЛА.