Росіяни атакували Україну 110 безпілотниками – збито 52, ще 50 локаційно втрачено
У ніч на 2 грудня росіяни атакували Україну 110 безпілотниками типу Shahed та дронами інших типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, окупанти запускали із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
На 8:30 захисники підтверджують збиття 52 дронів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Ще 50 безпілотників військові фіксують локаційно втраченими, ймовірно, внаслідок протидії засобів РЕБ, ще шість БпЛА вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, а ще один дрон залишається у повітрі.
Триває бойова робота, дані уточнюються та оновлюються.
- 2 грудня ворог атакував Тернопіль дронами, сталися пожежі у п'ятиповерхівці на трьох останніх поверхах. Є жертви та один загиблий.
- У ніч проти 2 грудня армія Росії атакувала Київ дронами. Повітряна тривога тривала чотири з половиною години, знешкоджено близько 20 БпЛА.