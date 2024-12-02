Росіяни атакували Україну 110 безпілотниками – збито 52, ще 50 локаційно втрачено

Шестеро дронів полетіли до РФ та Білорусі, над Україною і далі літає ще один БпЛА

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У ніч на 2 грудня росіяни атакували Україну 110 безпілотниками типу Shahed та дронами інших типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, окупанти запускали із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

На 8:30 захисники підтверджують збиття 52 дронів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Ще 50 безпілотників військові фіксують локаційно втраченими, ймовірно, внаслідок протидії засобів РЕБ, ще шість БпЛА вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, а ще один дрон залишається у повітрі.

Триває бойова робота, дані уточнюються та оновлюються.