БпЛА типу Shahed буде ще більше: Сергій Флеш пояснив, як зміняться дронові атаки росіян

Максимально примітивних фальш-цілей під час повітряних атак ставатиме дедалі більше. Виробництво самих "шахедів" Росії масштабувати ще не вдалось

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У 2025 році на Україну очікує збільшення хибних цілей, які росіяни запускатимуть по території України. Це – бюджетний спосіб відвернути увагу української протиповітряної оборони. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, такі фальш-цілі не несуть бойового заряду, не мають жодного захисту від РЕБ, максимально примітивні. "Бюджетне рішення, найдешевше, побудоване на одній платі, з фанери, клею та пінопласту. Замість бензобака – банальний пакет із пальним", – сказав він.

Але українська ППО не може ані за звуком, ані візуально відрізнити, що саме летить, уточнює експерт. "Навіть на свої БпЛА "Пародія" росіяни ставлять дві спеціальні кулі – лінзи Люнеберга, – які для систем ППО роблять об'єкт більшим, ніж він є насправді. Цей маленький фанерний літачок з двома такими лінзами ми на радарах бачимо, як повноцінний бойовий "шахед", – наголосив Бескрестнов.

Масштабувати виробництво самих "шахедів" понад планом РФ вдалося на відносно невеликий відсоток – їх, як і раніше, випускають 500-700 штук.

Водночас росіяни намагаються модернізувати системи навігації для "шахедів" та експериментувати зі встановленням додаткового обладнання на них. "В Алабузі (Татарстан) працює науково-дослідний центр, переважно зі студентів, які намагаються на них ставити додаткове обладнання – модеми, відеокамери, "старлінки". Ми все це знаходимо в уламках. Вони намагаються керувати "шахедами" за допомогою наших систем мобільного зв'язку. Ми всі ці спроби припиняємо", – сказав він.