БПЛА типа Shahed будет больше: Сергей Флеш объяснил, как изменятся дроновые атаки россиян

Максимально примитивных фальш-целей во время воздушных атак будет больше. Производство самих "шахедов" России масштабировать еще не удалось

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В 20225 году Украину ожидает увеличение ложных целей, которые россияне будут запускать по территории Украины. Это - бюджетный способ отвлечь украинскую противовоздушную оборону. Об этом в интервью LIGA.net рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По его словам, такие фальш-цели не несут боевого заряда, не имеют никакой защиты от РЭБ, максимально примитивны. "Бюджетное решение, самое дешевое, построенное на одной плате, из фанеры, клея и пенопласта. Вместо бензобака – банальный пакет с горючим", - сказал он.

Но украинское ПВО не может ни по звуку, ни визуально отличить, что именно летит, уточняет эксперт. "Даже на свои БПЛА "Пародия" россияне ставят два специальных шара – линзы Люнеберга, – которые для систем ПВО делают объект больше, чем он есть на самом деле. Этот маленький фанерный самолетик с двумя такими линзами мы на радарах видим, как полноценный боевой "шахед", - подчеркнул Бескрестнов.

Масштабировать производство самих "шахедов" сверх плана РФ удалось на относительно небольшой процент – их по-прежнему выпускают 500-700 штук.

Вместе с тем россияне пытаются модернизировать системы навигации для "шахедов" и экспериментировать с установкой дополнительного оборудования на них. "В Алабуге (Татарстан) работает научно-исследовательский центр, преимущественно из студентов, пытающихся на них ставить дополнительное оборудование – модемы, видеокамеры, "старлинки". Мы все это находим в обломках. Они пытаются управлять "шахедами" с помощью наших систем мобильного" связи. Мы все эти попытки прекращаем", - сказал он.