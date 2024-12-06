Росія атакувала Київ дронами, уламки впали в одному з районів – КМВА

В наслідок нічної атаки в столиці є деякі пошкодження

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

В ніч проти 6 грудня армія Росія атакувала Україну, зокрема Київ, дронами. Уламки впали в Голосіївському районі столиці, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Повітряну тривогу у столиці оголосили після опівночі. О 01:01 Попко повідомив, що в Києві працює протиповітряна оборона, містян попросив перебувати в укриттях.

За попередніми даними, уламки БпЛА впали на відкриту територію у Голосіївському районі. В нежитловому приміщені пошкоджені вікна, інформація про постраждалих не надходила.

ДОПОВНЕНО о 06:32. За словами Попко, дрони атакували Київ хвилями, частіше поодинокими цілями з різних напрямків. Повітряна тривога оголошувалася двічі за ніч і сумарно тривала чотири години.

Сили ППО знищили понад 10 ворожих цілей. Серйозних руйнувань на місці падіння дрона не зафіксовано, як і потерпілих, зазначив Попко.

3 грудня повідомлялося, що Росія вдарила по Тернополю дронами. Частина міста залишилася без світла через влучання по об'єкту енергетики.

5 грудня стало відомо, що росіяни поцілили "шахедом" по будинку на Чернігівщині. В наслідок атаки є поранений.