У Конотопі зранку лунали вибухи. Місто атакували балістикою з Криму – мер

Конотоп (Фото: facebook.com)

Вранці 7 грудня у Конотопі Сумської області пролунали вибухи. За попередніми даними, Росія запустила балістику з тимчасово окупованого Криму, повідомив мер міста Артем Семеніхін.

Два вибухи пролунали близько 06:17, повітряну тривогу в області оголосили вже після цього. За словами Семеніхіна, до Конотопу дістає балістика з Криму.

"Ця балістика з Криму. Таки дістає до нас. До речі пуск відбувся з Перекопського перешийка. Напевне тому і дотягнулися до нас", – написав мер.

Інформація щодо наслідків атаки різниться. В Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог бив по інфраструктурі міста. Наслідки ще встановлюють, проте на місці вже працюють всі необхідні служби.

Проте Семеніхін все заперечив, заявивши, що руйнувань чи пошкоджень немає, а тому ліквідації із залученням спеціальних і екстрених служб не ведуться і не велися.