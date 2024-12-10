Росіяни вдарили ракетами по Харківщині – 10 постраждалих, є пошкодження
Росіяни здійснили ракетний обстріл міста Златопіль Лозівського району Харківщини – постраждали 10 цивільних жителів. Про це повідомила обласна прокуратура.
Атака сталася близько 9:40: один з ударів прийшовся по центру міста, другий – по околиці.
Через удар постраждалі отримали поранення та гостру реакцію на стрес.
Атаки пошкодили приватні житлові будинки, банківську установу, адмінбудівлі, машини тощо.
За попередніми даними, окупанти атакували місто двома балістичними ракетами "Іскандер-М".
Правоохоронці задокументували наслідки атаки, розпочато розслідування за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – 12 років тюрми.
Златопіль – місто на півдні Харківщини, що розташоване на відстані близько 100 кілометрів від лінії фронту та російського кордону.
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