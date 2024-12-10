Росіяни вдарили ракетами по Харківщині – 10 постраждалих, є пошкодження
Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни здійснили ракетний обстріл міста Златопіль Лозівського району Харківщини – постраждали 10 цивільних жителів. Про це повідомила обласна прокуратура.

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Атака сталася близько 9:40: один з ударів прийшовся по центру міста, другий – по околиці.

Через удар постраждалі отримали поранення та гостру реакцію на стрес.

Атаки пошкодили приватні житлові будинки, банківську установу, адмінбудівлі, машини тощо.

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними, окупанти атакували місто двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Правоохоронці задокументували наслідки атаки, розпочато розслідування за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – 12 років тюрми.

Златопіль – місто на півдні Харківщини, що розташоване на відстані близько 100 кілометрів від лінії фронту та російського кордону.

Златопіль – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)
Златопіль – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)
  • 6 грудня ввечері ворог атакував Кривий Ріг ракетами, було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Того самого вечора Росія вдарила по Запоріжжю, зайнялася СТО. В деяких громадах були перебої з електроенергією.
  • Вранці 7 грудня аварійно-рятувальні роботи були завершені в обох містах. У Кривому Розі кількість жертв зросла до трьох.
  • 8 грудня у Запоріжжі криміналісти за допомогою ДНК-дослідження ідентифікували тіла сімох людей, загиблих через російську атаку. Загалом окупанти вбили 10 осіб, є постраждалі.
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