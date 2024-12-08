У Запоріжжі завдяки ДНК-тестам ідентифікували тіла сімох загиблих від російського удару

Фото: Нацполіція

У Запоріжжі криміналісти за допомогою ДНК-дослідження ідентифікували тіла сімох людей, загиблих від авіаційного удару РФ 6 грудня. Про це повідомила поліція області.

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У п'ятницю окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції, який збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.

Удар прийшовся по житловому району Запоріжжя – через атаку загинуло 10 людей, семеро з них згоріли в автівках поряд з епіцентром вибуху.

Через це їх тіла було неможливо ідентифікувати за візуальними ознаками, і тому фахівці застосували у роботі криміналістичну лабораторію.

Дослідження провели через зіставлення з біологічними зразками, взятими у родичів. За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих, пояснили в поліції.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

6 грудня, очільник обладміністрації повідомив, що через російську атаку загинули двоє дітей.

Станом на 8 грудня у лікарнях перебувають 12 постраждалих, серед них дві дитини. Троє чоловіків перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.