Серед загиблих у Запоріжжі двоє дітей, триває ідентифікація жертв
Попередньо, через російську атаку на Запоріжжя 6 грудня загинули двоє дітей, продовжується ідентифікація жертв. Про це повідомив очільник обладміністрації Іван Федоров.
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"Ворог ударив по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому", – наголосив посадовець.
Поранено 26 людей, 10 загинуло. У лікарнях залишаються 12 осіб. Зокрема, чотири постраждалі чоловіки перебувають у тяжкому стані, в одного з них травматична ампутація кінцівки, повідомляв Федоров.
Напередодні, у суботу ввечері, Росія вдарила по Запоріжжю, зайнялася СТО. В деяких громадах були перебої з електроенергією.
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