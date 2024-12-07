Среди погибших в Запорожье двое детей, продолжается идентификация жертв
Предварительно, из-за российской атаки на Запорожье 6 декабря погибли двое детей, продолжается идентификация жертв. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
"Враг ударил по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой", – подчеркнул чиновник.
Ранены 26 человек, 10 погибли. В больницах остаются 12 человек. В частности, четыре пострадавших мужчины находятся в тяжелом состоянии, у одного из них травматическая ампутация конечности, сообщал Федоров.
Накануне, в субботу вечером, Россия ударила по Запорожью, загорелась СТО. В некоторых общинах были перебои с электроэнергией.
- 6 декабря оккупанты атаковали ракетами Кривой Рог вечером 6 декабря. Предварительно повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.
- Утром 7 декабря спасатели завершили разбор завалов в обоих городах. В Запорожье выросло количество пострадавших.