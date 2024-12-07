Среди погибших в Запорожье двое детей, продолжается идентификация жертв

"Враг ударил по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой", – подчеркнул глава ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Предварительно, из-за российской атаки на Запорожье 6 декабря погибли двое детей, продолжается идентификация жертв. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

"Враг ударил по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой", – подчеркнул чиновник.

Ранены 26 человек, 10 погибли. В больницах остаются 12 человек. В частности, четыре пострадавших мужчины находятся в тяжелом состоянии, у одного из них травматическая ампутация конечности, сообщал Федоров.

Накануне, в субботу вечером, Россия ударила по Запорожью, загорелась СТО. В некоторых общинах были перебои с электроэнергией.