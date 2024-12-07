Число пострадавших в Запорожье выросло, один человек с ампутацией – фото и видео

Четверо пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии

Последствия атаки в Запорожье (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В Запорожье до 26 человек возросло количество пострадавших в результате атаки 6 декабря, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. В больницах остаются 12 человек.

По словам Федорова, четыре пострадавших мужчины находятся в тяжелом состоянии. У одного из них травматическая ампутация конечности.

Также в больнице трое детей. 11-летний мальчик получил ранение мягких тканей, 4-летняя девочка – ранение лица, а четырехмесячная девочка – ушиб живота.

Кроме того, россияне повредили одну из высоковольтных линий. Потребители были заживлены от резервных линий, а специалисты приступили к восстановлению.

Повреждение получил и светофор, его нужно заменить. Специалисты возобновляют пострадавшую сеть уличного освещения.