Спасатели завершили разбор завалов в Кривом Роге и Запорожье. Число жертв возросло

В частности, в Запорожье на месте попадания работали более трех десятков спасателей

Фото с места удара в Запорожье (Фото: ГСЧС)

Спасатели завершили разбирать завалы в Кривом Роге. Число пострадавших возросло до трех, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 7 декабря спасатели извлекли из-под завалов здания тело еще одного человека. Число погибших увеличилось до трех человек.

Всего пострадали 17 человек, в том числе один ребенок.

В Запорожье также завершили разбор завалов. В результате вражеской атаки 6 декабря в городе погибли 10 человек, восемь из которых находились в это время в авто.

Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей: четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.

Для аварийно-спасательных работ привлекали 32 спасателя и 8 единиц техники.