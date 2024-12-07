Спасатели завершили разбор завалов в Кривом Роге и Запорожье. Число жертв возросло
Спасатели завершили разбирать завалы в Кривом Роге. Число пострадавших возросло до трех, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Ночью 7 декабря спасатели извлекли из-под завалов здания тело еще одного человека. Число погибших увеличилось до трех человек.
Всего пострадали 17 человек, в том числе один ребенок.
В Запорожье также завершили разбор завалов. В результате вражеской атаки 6 декабря в городе погибли 10 человек, восемь из которых находились в это время в авто.
Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей: четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.
Для аварийно-спасательных работ привлекали 32 спасателя и 8 единиц техники.
- Враг атаковал ракетами Кривой Рог вечером 6 декабря. Предварительно повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.
- В тот же вечер Россия ударила по Запорожью, загорелась СТО. В некоторых общинах были перебои с электроэнергией.