Рятувальники завершили розбирати завали у Кривому Розі та Запоріжжі. Кількість жертв зросла

Зокрема у Запоріжжі на місці влучання працювали понад три десятки рятувальників

Кадри з місця удару у Запоріжжі (Фото: ДСНС)

Рятувальники завершили розбирати завали у Кривому Розі. Кількість постраждалих зросла до трьох, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Вночі 7 грудня рятувальники дістали з-під завалів будівлі тіло ще однієї людини. Кількість загиблих збільшилася до трьох осіб.

Загалом постраждали 17 осіб, серед яких одна дитина.

У Запоріжжі також завершили розбирати завали. У результаті ворожої атаки 6 грудня в місті загинуло 10 осіб, вісім з яких перебували в цей час в авто.

Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей: чотиримісячне немовля, 4 та 11 років.

Для аварійно-рятувальних робіт залучали 32 рятувальники та 8 одиниць техніки.