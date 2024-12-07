Рятувальники завершили розбирати завали у Кривому Розі та Запоріжжі. Кількість жертв зросла
Рятувальники завершили розбирати завали у Кривому Розі. Кількість постраждалих зросла до трьох, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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Вночі 7 грудня рятувальники дістали з-під завалів будівлі тіло ще однієї людини. Кількість загиблих збільшилася до трьох осіб.
Загалом постраждали 17 осіб, серед яких одна дитина.
У Запоріжжі також завершили розбирати завали. У результаті ворожої атаки 6 грудня в місті загинуло 10 осіб, вісім з яких перебували в цей час в авто.
Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей: чотиримісячне немовля, 4 та 11 років.
Для аварійно-рятувальних робіт залучали 32 рятувальники та 8 одиниць техніки.
- Ворог атакував ракетами Кривий Ріг ввечері 6 грудня. Попередньо, пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків.
- Того самого вечора Росія вдарила по Запоріжжю, зайнялася СТО. В деяких громадах були перебої з електроенергією.