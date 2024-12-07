Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла, одна людина з ампутацією – фото і відео

Четверо постраждалих перебувають у лікарні у тяжкому стані

Наслідки атаки на Запоріжжя (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

У Запоріжжі до 26 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок атаки 6 грудня, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У лікарнях залишаються 12 осіб.

За словами Федорова, чотири постраждалі чоловіки перебувають у тяжкому стані. У одного з них травматична ампутація кінцівки.

Також у лікарні троє дітей. 11-річний хлопчик отримав поранення м’яких тканин, 4-річна дівчинка – поранення обличчя, а чотиримісячна дівчинка – забій живота.

Окрім цього росіяни пошкодили одну з високовольтних ліній. Споживачів було заживлено від резервних ліній, а спеціалісти розпочали відновлення.

Пошкоджень зазнав і світлофор, його потрібно замінити. Спеціалісти поновлюють постраждалу мережу вуличного освітлення.