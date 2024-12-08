В Запорожье благодаря ДНК-тестам идентифицировали тела семи погибших от российского удара

Фото: Нацполиция

В Запорожье криминалисты с помощью ДНК-исследования идентифицировали тела семи человек, погибших от авиационного удара РФ 6 декабря. Об этом сообщила полиция области.

В пятницу оккупанты ударили авиабомбой ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, который увеличивает дальность применения авиабомбы на десятки километров.

Удар пришелся по жилому району Запорожья – из-за атаки погибли 10 человек, семеро из них сгорели в автомобилях рядом с эпицентром взрыва.

Поэтому их тела было невозможно идентифицировать по визуальным признакам, и поэтому специалисты применили в работе криминалистическую лабораторию.

Исследование было проведено через сопоставление с биологическими образцами, взятыми у родственников. С помощью генетического анализатора ANDE по изъятым биологическим образцам удалось установить личности семи погибших, пояснили в полиции.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

6 декабря глава обладминистрации сообщил, что из-за российской атаки погибли двое детей.

По состоянию на 8 декабря в больницах находятся 12 пострадавших, в том числе два ребенка. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.