Росія вдарила по Харкову дроном "Молнія". Пошкоджено будівлю ТРЦ

Міська влада зазначила, що інформації щодо постраждалих не надходило

Дрон "Молнія-1" (Фото: російський Youtube-канал)

Росія 18 грудня вдарила по Харкову, попередньо, дроном "Молнія". Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Пошкоджена покрівля торгівельного центру.

За словами Терехова, ворожий удар прийшовся по Київському району міста. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що удар стався близько 12:00, але, за його словами, у Салтівському районі.

"Пошкоджено покрівлю будівлі ТРЦ. Інформація про постраждалих не надходила", – додав Синєгубов.

Довідка. "Молнія" – це FPV-дрон, який може нести три-п'ять кілограмів вибухівки. Цей безпілотник "Молнія" – це FPV-дрон, який може нести три-п'ять кілограмів вибухівки. Цей безпілотник коштує дешевше за "шахед" , а виявити його складніше.