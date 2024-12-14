Масштабный удар с воздуха: ночью Россия запустила 132 беспилотника

РФ атаковала из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Брянска, Миллерово и Орла, где накануне горела нефтебаза

"Шахед" (Фото: Aleksandr Gusev / Pacific Press picture alliance)

В ночь на 14 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, всего в ударе было применено 132 БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты запускали "шахеды" и беспилотники других типов из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска и Миллерово.

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По состоянию на 09:00 подтверждены сбивания 58 "шахедов" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Еще 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локационно потеряны), два – вернулись в Россию.

О движении многочисленных групп российских дронов сообщали с вечера 13 декабря, атака продолжалась до 09:00 14 декабря. В Киевской области есть повреждения.

Также обломки БпЛА упали в Дарницком районе Киева.

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