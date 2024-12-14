Масштабный удар с воздуха: ночью Россия запустила 132 беспилотника
В ночь на 14 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, всего в ударе было применено 132 БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Оккупанты запускали "шахеды" и беспилотники других типов из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска и Миллерово.
Читайте также: Россияне заявили о попадании по нефтебазе в Орле – видео момента
По состоянию на 09:00 подтверждены сбивания 58 "шахедов" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Еще 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локационно потеряны), два – вернулись в Россию.
- О движении многочисленных групп российских дронов сообщали с вечера 13 декабря, атака продолжалась до 09:00 14 декабря. В Киевской области есть повреждения.
- Также обломки БпЛА упали в Дарницком районе Киева.
Читайте также: Зеленский собрал первую Технологическую Ставку. Сосредоточились на защите неба